中新網1日報導，聯合國安理會美東時間3月31日審議烏克蘭危機涉核問題，中國常駐聯合國副代表耿爽在會上表示，中方呼籲所有核武器國家切實降低核戰爭風險，避免核武器國家間爆發任何武裝衝突。

當天，聯合國副祕書長、裁軍事務高級代表中滿泉通報說，俄羅斯25日宣布將在白俄羅斯部署戰術核武器。當前，使用核武器的風險比冷戰以來的任何時候都要高。需要指出的是，所有國家都應該避免採取任何可能導致局勢升級、造成錯誤和誤判的行動，《禁止核子擴散條約》（NPT）的所有締約國都必須嚴格遵守其承諾和義務。

耿爽發言說，核武器是懸在人類頭上的「達摩克利斯之劍」。中方在核武器問題上的立場是明確的、一貫的。從擁有核武器的第一天起，中方即堅定奉行自衛防禦的核戰略，始終恪守在任何時候和任何情況下都不首先使用核武器的承諾。中方並明確承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。中國是唯一作出上述承諾的核武器國家。

耿爽表示，中方高度重視《禁止核子擴散條約》在國際核裁軍與核不擴散領域的基石地位，堅定維護條約的權威性、有效性和普遍性，主張循序漸進推進核裁軍進程，主張最終全面禁止和徹底銷毀核武器，呼籲廢除「核共用」安排，主張所有核武器國家都不應在境外部署核武器並應撤出在境外部署的核武器。

耿爽指出，大國互信與協作是維護全球戰略穩定的根本保障。去年1月，五核國領導人發表聯合聲明，強調「核戰爭打不贏也打不得」，重申不將核武器瞄準彼此或其他任何國家。在當前核武器國家關係緊張的背景下，這一歷史性聲明的特殊重要意義更加凸顯。中方呼籲所有核武器國家遵循聲明理念，切實降低核戰爭風險，避免核武器國家間爆發任何武裝衝突。

耿爽強調，中方在烏克蘭問題上的立場也是明確的、一貫的。不久前中方發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件全面闡述了中方立場主張。這其中就包括反對武裝攻擊核電站等和平核設施，強調核武器用不得、核戰爭打不得，反對使用或威脅使用核武器，防止核擴散、避免出現核危機等方面內容。

耿爽稱，最近發生的一系列事態再次證明，重啟對話談判、推動政治解決宜早不宜遲。所有各方均應保持理性、克制，不加劇緊張，不激化矛盾，不拱火澆油，停止一切促使戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。國際社會應當增強勸和促談的緊迫感，為早日重啟談判創造條件。中方將繼續為停火止戰、緩解危機、恢復和平發揮建設性作用。