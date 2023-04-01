總統蔡英文接受美國「哈德遜研究所」頒發「全球領導力獎」，先前傳出將出席的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）未到場，總統府副秘書長張惇涵稱邀請的名單是主辦單位所邀請，不方便幫對方做任何說明。對此，資深媒體人尹乃菁質疑，若一開始就沒有安排，應該會透過適當管道澄清，不會讓大家有過度的期待。

對於蔡英文沒見到蓬佩奧，尹乃菁昨(31)日在政論節目《少康戰情室》中指出，若一開始沒有安排要與蓬佩奧會面，應該會透過適當管道澄清，才不要給大家過高期待值，她認為蓬佩奧除非是因為健康因素，否則沒出席合理推論來自北京壓力。尹乃菁說北京可能是透過大陸中央外事辦主任王毅跟美國白宮國安顧問蘇利文(Jack Sullivan)談話，或中國駐美大使館有傳遞很明確訊息，過去這段時間一定密切跟行政部門溝通。

尹乃菁進一步指出，北京方面很清楚表達對蔡這次訪美，有兩個點非常在意，包括跟蓬佩奧的會晤以及跟麥卡錫見面。尹乃菁認為，美國現在急於要恢復中美之間因為氣球事件而低盪的(關係) ，拜登極力安排要跟習近平再次通話，因此不希望蔡英文此行橫生枝節。

尹乃菁強調，蔡英文訪美這幾天，不僅是接待規格，連在紐約僑宴，到場的只有紐澤西州長，連紐約州州長跟紐約政要都沒有人出席，某種程度上有點被冷淡對待。尹乃菁認為，要觀察蔡英文若見麥卡錫，且搞到很高調，大陸到底會怎樣對待以及美方如何因應。