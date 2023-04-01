美史上首位AV女優讓前總統被起訴

在曼哈頓檢方以刑事罪起訴美國前總統川普後，AV女優「暴風女丹妮爾絲」（Stormy Daniels）終於打破沉默，說他不再是「不可侵犯」，並開玩笑說，她並不怕他，因她看過他「脫光光」。

據《泰晤士報》（The Times）和《每日郵報》（Daily Mail）3月31日報導，丹妮爾絲警告，在檢方決定起訴川普後，恐怕會有「死亡和破壞」。真名為斯蒂芬妮‧格蕾戈里‧克莉福德（Stephanie Gregory Clifford）的「暴風女」說，有權者也逃不過法網。她並強調，「無論你從事哪行，或是銀行帳戶有多少錢，都必須為自己說過和做過的事負責，正義正獲得伸張。」

「這是苦樂參半的辯白。他做了遠比那更糟的事，早該下台了，」她說，「我完全明白，做AV女優有多瘋狂，但它也是充滿詩情畫意的。」

76歲的川普周二獲知，他必須自首，或是引渡回紐約，面臨逮捕。目前還無法確知，川普究竟會面對哪些罪名，但據悉和川普付給丹妮爾絲和另一位女性的封口費有關。

當丹妮爾絲被問及，得知川普被起訴的那一刻，心裡有甚麼感覺時，她回答：「這是不朽的史詩，我引以為豪。但從另一方面來看，這會繼續分化民眾，讓他們武裝起來。」她指出，川普煽動國會暴亂，導致死亡和破壞，但卻逍遙法外。「不管結果是什麼，都會引發暴力，並造成傷亡。」

儘管她尚未接獲傳喚，出席當證人，但她說，希望法院會要她出庭。「我看過他赤身裸體，穿上衣服也不可能會變得更可怕。」

丹妮爾絲說，既諷刺又可笑的是，當她獲知川普被起訴的消息時，正騎在一匹名為「贖罪」（Redemption）的馬上。此外，她說，這次她在社群媒體上受到更多辱罵，而她認為，那根本是暴力霸凌。