王毅會見日本前首相福田康夫盼全面重啟疫後各領域交往。（大陸外交部）

中國大陸外交部網站1日消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅3月31日在北京會見日本前首相、博鼇亞洲論壇前理事長福田康夫。王毅憂慮日本對華政策可能倒退，對日本是否繼續堅持和平發展方向提出疑問。希望日方重歸中日四個政治文件的初心，排除各方面干擾，為中日關係走上健康發展軌道，為全面重啟疫後各領域交往創造條件。

王毅說，去年是中日邦交正常化50周年，今年迎來中日和平友好條約締結45周年，都是中日交往史上的重要年頭。45年前，正是在福田康夫之父福田赳夫任首相期間，雙方以法律形式確認了中日聯合聲明各項原則，明確了中日和平友好合作的大方向。但今天有理由對日本對華政策可能的倒退感到憂慮，對日本是否繼續堅持和平發展方向提出疑問。希望日方重歸包括條約在內中日四個政治文件的初心，排除各方面干擾，為中日關係走上健康發展軌道、重煥生機活力發出積極正面資訊，為全面重啟疫後各領域交往創造條件。

王毅對福田多年來為中日友好作出的貢獻表示讚賞，希望更多日本各界人士為中日關係改善發揮積極作用。

福田康夫祝賀博鼇亞洲論壇成功舉辦，表示中國的大國地位和作用備受全球矚目，中國為和平解決地區爭端做出的努力值得各方讚賞。中方積極推動經濟全球化，對外交往與合作成果豐碩，為變亂交織的世界注入信心和確定性。日中關係十分重要，希望雙方保持高層交往，加強人文交流，增進相互瞭解，消除誤解誤判，共同致力於亞洲地區的和平與發展。