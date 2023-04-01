一名在南部經營宮廟的男子與同在宮廟服務的女性私下暗通款曲，還大方將老婆戒指送給她當定情物。某日正宮參加宮廟活動，發現小三竟戴著她的戒指，質問時還被小三嗆聲「你老公愛的是我」。正宮還發現兩人互傳鹹濕簡訊，老公要小三「別操我太兇」，小三還說「遇到你我才會濕答答」，因此怒告小三求償200萬元。法院審理後，判決廖女應賠償20萬元遮羞費。

根據判決書，人妻控訴，丈夫退休後平常在經營宮廟，小三在廟裡幫忙管帳、處理廟的事務，110年8、9月間，在宮廟的慶典上，看到小三手上戴1個屬於她的戒指，她當場上前質問，未料小三又跟怒嗆「你老公現在不愛妳、愛的是我」，於是兩人在廟裡發生衝突，回家後，她查看丈夫的行動電話，竟發現老公與小三有滿滿鹹濕對話，事情才爆發出來。正宮指控，丈夫與廖女至少發生12次性行為，向廖女求償200萬元精神慰撫金。

法官勘驗雙方對話，發現小三傳訊給男方表示：「你絕對不能再配合她了，她是已經在用傷害你身體的手段了，絕對不能接受她拿的任何藥物，吃或抹身體部位的都不要，你更不能碰她否則我也會感染到，她會想盡辦法讓我傷身體，可能用藥物、潤滑劑來讓我們倆得性病」。另又傳：「上次你下體我聞到有臭味道也是她搞得鬼，你要答應我要保護我，絕對不能再中計讓她可以動到你下體，提醒我說再來她會抹潤滑劑來讓你得性病然後傳染給我，我只能相信你，你絕不會讓我得病，因為你非常清楚我對你的心，請你務必做到別讓我得性病。」

而男方也傳訊表示：「不要炒我太兇喔！」，小三則回：「好啦！可是我的婦科女醫師說我以前幾乎都沒性生活現在身體愛液是40歲的狀況，說是女生少有的乾淨」、「我會控制自己少點想念你啦！只能望著月默默思念遠方的你」。男方再說：「哈哈！沒關係啦！每次做！妳都出來很多！只要你高興、舒服、快樂！我都OK！」小三更向男方表示：「我以前是性冷感根本不能做，直到遇到你我才會濕答答的，我濕得都是水聲，很奇怪」。

法官審理後認定，小三明知男方有配偶之人，卻與男方擁抱、親吻、發生性行為，並以LINE對話隨時分享生活點滴、傾訴情意與思念之情，該等親密互動行為，均已逾越男女一般正常社交行為，顯屬不正常交往關係，判決廖女應賠償20萬元，可上訴。