中國駐墨西哥大使館網站4月1日消息，中國駐墨西哥使館發布關於美國官員發表涉華錯誤言論的聲明稱，近日美國負責國際禁毒和執法事務局的助理國務卿陶德·羅賓遜在接受墨西哥媒體採訪時稱，墨西哥販毒集團用於製造芬太尼的化學品前體，很大一部分來自中國。這一說法毫無根據，混淆視聽，是對中國的惡意栽贓，中方對此強烈反對。

中國駐墨西哥使館聲明如下：

第一、中國一直在《聯合國禁毒公約》架構下大力開展國際禁毒執法合作，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家，並始終嚴格管控易製毒化學品。

第二、自2019年中國政府正式整類列管芬太尼類物質後，中墨間從未發現過芬太尼類物質走私問題，墨方從未向中方通報繳獲來自中國的管制芬太尼前體。

第三、美國芬太尼濫用問題的根源在其自身。美方應該採取措施減少毒品消費，遏制美國內芬太尼製販行為。美方應該認真反思一下自己的問題，而不是一味向其他國家甩鍋推責。

最後，中方正告美方停止發表不負責任的言論。