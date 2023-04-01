大陸浙江省寧波市一名女子將1000萬人民幣（約台幣4446萬元）放到銀行定存，想著可以存點利息，沒想到一年後想要提領，卻被告知這筆錢因為質押而被凍結，想要領錢必須要等到82年後，讓她當場傻眼。

綜合陸媒報導，大陸浙江省寧波市一名高姓女子靠著做生意賺了1000多萬人民幣（約台幣4446萬），她想著這筆錢放著也是放著，就想說要存定存來賺利息，比較了許多家銀行的利率，最後選定了吉林銀行的大連分行，因為他們的利率4.25％最好，把錢存進去一年就可以多10萬人民幣（約台幣44萬）。

隔了一年，高姓女子想著定存差不多到期了，想把錢領出來，卻發現這筆錢早在存入銀行的第3天就被凍結，找到當初替她辦理業務的行員詢問，她才知道存款是因為「質押」而被凍結，且根據協議內容，這筆錢要等到82年後才可提領，讓她無法接受。

高姓女子不滿地說，當初辦理的是為期一年的定存，根本沒簽什麼質押協議，但行員的說法卻不同，堅稱是女子委託銀行辦理質押，但被問到能否拿出當初簽訂的協議與委託書，銀行卻拿不出來，只是不斷推脫需要時間。

高姓女子表示，遲遲拿不到錢讓人覺得很可怕，無奈之下只好報警舉報銀行，希望法律能幫她追回那1000萬人民幣的存款。