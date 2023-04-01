各縣市首長在去年12月25日宣示就職，而4月4日就是上任滿一百天的日子，一份最新的聲量調查顯示，藍營有高達5名縣市長進入前段班，而位居第一的竟是首次擔任縣市首長。

TPOC（台灣議題研究中心）透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，於昨（31）日發布一篇「縣市首長就職百日聲量調查」，該調查針對22縣市首長上任迄今在網路的聲量表現。

該調查依照縣市首長的網路聲量由大到小，前段班第1名由國民黨台北市長蔣萬安274,912則奪冠、第2名則是國民黨新北市長侯友宜的265,747則、第3名為民眾黨新竹市長高虹安的217,474則、第4名國民黨桃園市長張善政有146,907則、第5名民進黨高雄市長陳其邁有103,019則、第6名國民黨台中市長盧秀燕77,431則、第7名國民黨基隆市長謝國樑有60,306則。

TPOC認為，除了台北市是國家政經中心，市長的施政表現最容易受到媒體跟網友的關注；蔣萬安上任後也憑著各種事件多次成為討論焦點，其中包括發放1500元的重陽敬老金、倡議街頭廣設垃圾桶等議題，另還有生小孩、228紀念儀式也成為外界注目對象，相關話題遍及各個面項，非常具有多元性。

另從這次聲量調查，可以發現前段班7位縣市首長中，國民黨入選了5個，民進黨僅僅只有一人上榜，而其中蔣萬安、高虹安、張善政、謝國樑都是以菜鳥市長的身分，卻有巨大聲量。TPOC更強調，謝國樑不但聲量高，好感度也維持在0.81較高的水平，主要在於他推動行人友善政策，並親自到街頭視察。

TPOC公布的聲量中段班，由大到小排序分別為台南市長黃偉哲、南投縣長許淑華、屏東縣長周春米、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠。

其後依序由多到低，宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、澎湖縣長陳光復、金門縣長陳福海、連江縣長王忠銘。