有些人喜歡將水果打成果汁，營養師高敏敏建議，「能吃就少打成汁」；她舉柳丁為例，1杯360毫升的柳橙汁大約含有4顆柳丁，含糖量逼近全糖手搖飲，而且還會減少很多膳食纖維。

高敏敏在臉書發文指出，遇過門診患者血糖控制一直不理想，原來是家人每天都會榨一壺柳橙汁放冰箱，患者每天喝，覺得這樣就是在「吃水果」。

高敏敏換算，1杯360毫升的柳橙汁約含有4顆柳丁，相當於8顆方糖，「逼近全糖手搖飲的糖量」。她也提醒，若將柳丁打成果汁喝，還會少了很多膳食纖維，加上柳丁含鉀量偏高，高血糖、腎臟病、控醣者更需注意攝取量。

高敏敏建議，能用吃的就盡量不要打成汁。柳丁富含維他命C，可增強抵抗力；膳食纖維可改善便秘、降低膽固醇；生物類黃酮可強化血管健康、提升記憶力；植化素抗發炎、清除自由基。柳橙營養價值高，但打成汁容易流失纖維及攝取過量，建議直接吃更健康。