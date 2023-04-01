「青蛙王子」高凌風2014年因血癌病逝，享壽63歲，他生前與第三任妻子育有1子2女，其中他對兒子葛兆恩寄望最深，在世期間就拉拔兒子當接班人，還發行單曲〈冬天裡第二把火〉邀來周杰倫譜曲。昨(3/31)深夜葛兆恩回憶此事，透露13歲時一夕成為外界矚目焦點，因此遇到網路霸凌，他嚇到刪光所有社群帳號，更無奈表示：「沒有作品的日子我寧願消失」。

葛兆恩昨晚發文以「我選了一條很長很長的路」破題，表示多年來他始終沒有開設Youtube頻道，外界也好奇他為何不像其他星二代多經營自媒體分享生活，他坦言道理他都懂，但想到12年前發單曲後的遭遇便讓他卻步，他說那支單曲由周杰倫作曲、彈頭填詞，現在想來都是「神扯組合」，應該是他歌手生涯的最高點，話鋒一轉他說：「但發佈後我遭受到前所未有的網暴，暴到不能再暴的那種」。

葛兆恩發文。（圖／翻攝自葛兆恩 寶弟臉書）

葛兆恩回憶，當時深受打擊，覺得這個世界太過黑暗，為了逃避攻擊只好換掉手機，刪掉社群帳號，他明白網友攻擊主因，但他也有苦衷，「爸爸年紀也大了，老來得子迫切想要有人能接班，也合理！我沒想太多，反正就是愛唱歌愛跳舞，配合嘍」。

潛水了多年，葛兆恩說：「幾年我有太多機會可以沒事發文炒炒新聞，但我曾經最不缺的就是話題。我有太多比起現在還要能賺錢的機會，但我偏偏選擇了最辛苦的路」，並表示自己追求的是踏實人生，或許不是最好看或最有才華的，但有一點一定是遺傳自高凌風，「就是永遠不會被打死」。見此，王俐人回應：「不要放棄你的堅持！ 我相信大家都看到的是越來越棒的寶弟，加油！」，蕾菈說：「你很棒，你經歷了很多別人沒有經歷過的，鳳凰涅槃，浴火重生！加油」，其他網友也回：「13歲的第二把火，12年後第二把火絕對不一樣。別怕勇敢開心的走下去」、「高大哥人生最低潮後，都再創出高峰，寶弟有其血脈，一定可以」。