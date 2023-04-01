氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(31日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(1)日華南雲系影響，中部以北及東半部有陣雨，並有小範圍雷雨的機率，中部以北雨勢較大，應注意！南部影響很小，山區偶有局部少量降雨的機率。北偏涼、中南部早晚涼。各地區平地氣溫：北部15至21度，中部16至26度，南部18至33度，東部17至28度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(2)日至清明節(5日)各地為多雲時晴。明日氣溫回升，東半部偶有局部短暫降雨的機率；下週一(3日)至清明、氣溫繼續回升，白天「暖熱如夏」(北部最高溫可達30度、南部更達35度)、早晚仍偏涼；午後山區偶有零星少量降雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下波系統已略調慢，下週四、五(6、7日)受鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨。不過，模式模擬春天的變化，「不確定性」較大，且各國模擬並不一致，應持續觀察模式的微調。