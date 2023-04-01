澎湃新聞1日報導，大陸一批新的法律法規4月起落地實施，即日起，反壟斷法律制度將進一步夯實，黃河流域生態環境保護正式確立「規矩」。

除立法事項，有關飲水標準、免稅購物、出生醫學證明等新政策，也將付諸行動。

澎湃新聞報導，值得注意的是，浙江、廣東、黑龍江三地還分別推出了涉行政合法性審查、工業廢水管理、醫保基金監管等方面的大陸全國首部地方性法規或政府規章，都於4月1日起施行。

大陸《黃河保護法》自4月1日起施行，為在法治軌道上推進黃河流域生態保護和高品質發展提供有力保障。在生態保護與修復、水資源節約集約利用、水沙調控與防洪安全、汙染防治等方面，為黃河流域生態環境保護建立了「規矩」。

大陸反壟斷法律制度規則進一步夯實。大陸市場監管總局發布《制止濫用行政權力排除、限制競爭行為規定》《禁止壟斷協議規定》《禁止濫用市場支配地位行為規定》《經營者集中審查規定》四部反壟斷法配套規章，自4月15日起施行，進一步夯實反壟斷法律制度規則。此次修訂重點： 一是細化反壟斷法的有關規定。二是優化監管執法程序。三是強化有關主體的法律責任。

大陸海關總署、財政部、稅務總局聯合發布《關於增加海南離島免稅購物「擔保即提」和「即購即提」提貨方式的公告》，明確自4月1日起實施。

離島旅客憑有效身分證件或旅行證件和離島資訊在海南離島免稅商店購買免稅品時，可對單價超過5萬元（人民幣，下同）的免稅品選擇「擔保即提」提貨方式，可對單價不超過2萬元且在公告附件清單內的免稅品選擇「即購即提」提貨方式。

大陸國家衛生健康委決定，自4月1日起，啟用統一制發的新版出生醫學證明（第七版）。出生醫學證明（第六版）簽發日期截至3月31日。

大陸新版《生活飲用水衛生標準》（GB 5749-2022）從4月1日開始正式實施。新標準將水質指標由原標準的106項調整為97項，將指標分類由原來的「常規指標、非常規指標」，改為「常規指標、擴展指標」。

大陸文旅部發布《文化和旅遊部辦公廳關於恢復審批對外文化和旅遊交流出來訪團組的通知》稱，自4月1日起，各級文化和旅遊行政部門可根據工作需要恢復審批對外文化和旅遊交流出來訪團組。

浙江將成為大陸全國行政合法性審查適用範圍、規範對象最廣的省分。4月1日起，《浙江省行政合法性審查工作規定》將正式施行。這是大陸首部規範行政合法性審查工作的政府規章，從範圍、內容、程序、意見等方面對行政合法性審查進行了規定。

廣東東莞人大常委會製發的《東莞市零散工業廢水管理條例》（《條例》）將於4月1日起正式施行。該《條例》是大陸全國首部關於零散工業廢水管理的地方性法規，致力於解決中小微企業工業廢水排放難題，推動產業轉型升級，推進生態文明建設。

《黑龍江省醫療保障基金監督管理條例》（《條例》）自4月1日實施。《條例》是大陸全國首部醫療保障基金監督管理的省級地方性法規。