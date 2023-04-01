Anthony Rendon was on the verge of fighting a fan pic.twitter.com/6AYPvKjn4g — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) March 31, 2023

開幕戰遭到運動家逆轉吞敗，天使全隊上下彌漫著低氣壓，無法接受輸球的結果，賽後運動家球迷大開嘲諷，讓天使明星三壘手安森尼阮棟（Anthony Rendon）忍不住對他動手，最終換來了接受大聯盟和當地警方調查的後果。

根據影片內容，準備走向休息室的阮棟，將手穿過護欄抓住了球迷的衣領，站在身旁的天使隊友瑞福洛（Hunter Renfroe）沒有制止阮棟的行為，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）和大谷翔平則是默默從一旁走過，附近的工作人員似乎也愣住了，直到回過神來才揮手示意請求援助。

根據《Distinct Athlete》報導，該名球迷先飆髒話怒罵，才招致阮棟的怒火，並回敬羞辱性的字眼，阮棟隨後伸手想要攻擊球迷臉部，不過並沒有打中，只是阮棟衝動行為不僅受到大聯盟關切，奧克蘭警方也正著手調查案件，目前該名球迷尚未現身。

與天使簽下7年2億4500萬美元（約新台幣74億7823萬元）長約的阮棟因為接受手腕手術，錯過去年大部分比賽，新賽季首戰被安排在4棒位置，不過3打數掛零，還被三振2次，儘管鎂光燈總是聚焦在大谷翔平和卓奧特身上，若2度奪下銀棒獎的阮棟面臨長時間禁賽，將再度對天使戰力帶來重大衝擊。