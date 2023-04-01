台中市立和平國民小學、白冷國民小學、德芙蘭國民小學與谷關分校，於昨天舉行 111學年度四校聯合運動會，和平警分局派員前往設攤宣導防詐及交安資訊，和平區長吳萬福也到場共同加入宣導行列。和平警分局以新世代打擊詐欺策略行動『識詐 』宣導教育設攤，現場準備宣導品，宣導預防詐騙及遠離毒品。

和平警分局昨日於四校聯合運動會，派員設攤宣導防詐及交安資訊，寓教於樂讓學生印象深刻。(警方提供)

和平警分局指出，警方為維護學童上、下學交通安全，以九宮格遊戲宣導交通規則，提醒學生過馬路應「停、看、聽」注意左右無來車才通過，乘坐小客車要繫上安全帶，乘坐機車要戴妥安全帽；另準備藥用酒精，讓學童體驗快速酒精檢知器感應酒精，並以有獎徵答加深學童交通安全觀念，寓教於樂讓學生印象深刻。

和平警分局昨日於四校聯合運動會，派員設攤宣導防詐及交安資訊，寓教於樂讓學生印象深刻。(警方提供)

和平警分局提醒，學童穿越道路安全口訣，就是「凸顯自己」、「停、看、聽」，具體內容：一、停：停下腳步，舉手揮動「凸顯自己」。二、看：確認安全，再走行人穿越道穿越道路。三、聽：聽車輛行進動態，避免進入視野死角。

汽機車行經路口謹記口訣「路口慢、看、停」：一、慢：接近路口減慢速度。二、看：隨時擺頭察看左、右、後方有無人車。三、停：在行人穿越道或轉彎時要停讓行人通行。

和平警分局呼籲，行經路口應「車輛慢、看、停、行人停、看、聽」，不論是何種運具，謹記停讓行人的觀念，行人也需遵守交通安全規則，共同建構友善、安全、以人為本的道路環境。