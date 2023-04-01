本季遲遲找不到新東家的2006年選秀榜眼艾卓奇，1日再次宣告結束16年職業生涯退役，「用布雷迪(NFL傳奇四分衛)的話來說，你只會得到一次重大且情緒性的退休，所以是時候告一段落了，感謝我在職業生涯擁有的一切，這是一段非凡的旅程，我享受每一分鐘！」

艾卓奇生涯效力過拓荒者、馬刺與籃網等隊，除了7次入選全明星賽，也獲選2次年度第二隊、3次年度第三隊，他曾在2020-21年球季因為心律不整問題宣告退休，卻在2021-22年重新復出，以1年260萬美元合約加盟籃網，在他職業生涯當中，始終飽受WPW症候群困擾。

拓荒者今天也發布聲明表示，「艾卓奇列車已經到站了，恭喜你擁有一段籃球名人堂等級的生涯。」艾卓奇生涯曾替拓荒者打了9個球季，平均可拿19.4分、8.4籃板及1.9助攻，利拉德也發推表示，「大個子，恭喜你擁有了一段完美的職業生涯。」