「永遠的哥哥」張國榮2003年4月1日驟逝，享年46歲，今逢他過世20周年，每逢他的忌日或冥誕，總會有藝人好友發文悼念他，過去男友唐鶴德也會準時曬照懷念摯愛，今年也不例外，更寫下：「夜闌靜，有誰共鳴」，周慧敏稍早也分享兩人過去合作故事，回憶過去一起通宵拍戲，兩人等打燈時，張國榮便會提醒周慧敏可以閉目小憩一下，如果睡著了張國榮會扶著她，「Leslie就是如此關愛後輩的一位大明星」。

每年逢張國榮忌日，男友唐鶴德總會發文分享思念之情，傳聞他至今單身，可見對張國榮無可取代的感情，過去媒體報導，張國榮和唐鶴德從小時候就認識，唐鶴德任職於金融業，早年在張國榮低潮之際曾伸手幫忙，因此結緣交往，後來被狗仔爆出兩人關係，張國榮大方表示：「我只是愛上一個人，恰巧他是男的」。

今凌晨，周慧敏曬出過去和張國榮的劇照，想起當時兩人到舞池拍戲，周慧敏當時工作多，剛從另一部片的早班戲收工後，就到這部片的夜班戲繼續工作，身體之疲累可想而知，「我們兩人站著等劇組打燈，永遠記得Leslie叫我閉目睡一下，他説如果我睡著他會扶着我。Leslie就是如此關愛後輩的一位大明星」，並預告今晚會為張國榮唱一首歌，「希望你會喜歡」。

周慧敏發文。（圖／翻攝自周慧敏微博）

陳煒發文。（圖／翻攝自陳煒微博）

而香港女星陳煒也發文：「20年了，永遠寵愛張國榮」，品冠則分享自彈自唱的影片，寫下：「20年了，風繼續吹…依舊無限懷念哥哥張國榮」，粉絲感動回應：「又到4月1日了，冠哥是一直惦念哥哥呀」、「每個人心中都有一首張國榮！！真的很好聽」、「還是那熟悉的旋律，想念我們的一代傳奇」、「不知不覺都已經20年了，永遠懷念張國榮哥哥」。