今天是清明連假首日，國道1號中山高速公路彰化南下路段一早就湧現車潮，車流並一度呈現紫爆狀態。國道三隊指出，塞車主因為天候狀況不佳影響行車，以及連假出遊、掃墓車潮出籠，提醒用路人上路前查明路況，並多使用替代道路，以避免塞在車陣中。

今天清晨6時起，中山高速公路台中至彰化的南下路段即湧現車流，尤其是在南下南屯至王田、王田至彰化系統等路段車流相當擁塞，行車時速僅約20公里左右，行車走走停停，一早出門就塞車，相當考驗用路人耐心。

中山高速公路南下彰化路段一早就塞車，彰化交流道前車流相當大。（孫英哲攝）

國道三隊表示，因雨勢不斷，中山高中部路段每逢假日車流就相當多，今天因雨勢不斷，行車狀況更是受到影響，今上午8時過後，又湧現連假出遊及清明掃墓車潮，因此車流更為擁塞，其中南屯至王田行車為紅色警戒及紫爆，王田至彰化系統也一度紫爆。

除中山高車多，國道3號南下彰化和美至彰化系統路段車流量也相當大，行車時速僅約30公里；省道台74線中彰快速道路南下路段也湧現車潮，在台74線快官交流道匯入國道國道3號的路段車流擁塞，且回堵逾3公里。