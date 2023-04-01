今天（4／1）起就是一連5天的清明連假，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖龍、生肖狗、生肖牛在清明節後運勢將超級旺，事業上不僅在貴人幫助下業績能屢創新高獲升職加薪，偏財運方面也可獲一筆豐厚錢財。另外感情方面將有正緣出現，有望迅速發展。

▍生肖龍

生肖龍在清明節後運勢超級旺，事業上在貴人的幫助下，業績能不斷屢創新高，並得到器重。另外在偏財運方面近期受到財星的加持，能獲得好表現，甚至有機會一夜致富。

▍生肖狗

生肖狗在清明節後將受幸運女神眷顧，不僅在職場上恢復信心受到團隊信賴，更有機會在社交場合中拓展人脈，獲合作機會。另外在感情方面會有正緣出現，有望迅速發展並步入婚姻。

▍生肖牛

生肖牛在清明節後運勢超旺，近期財帛宫在福星的加持下，事業在貴人的幫助下，能完善處理每一個交辦事項，有助於升職加薪。另外在偏財運方面，近期在購買彩券上能中頭獎獲得一筆豐厚錢財，使他們這輩子都不愁吃穿。