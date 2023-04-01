女星蔡允潔日前在臉書發文抱怨，帶受傷的孩子到小兒科治療順便打疫苗，醫護人員卻不願幫忙清理傷口，打針動作也很粗魯，氣罵「沒愛心幹嘛開診所」。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學替該診所抱不平，「兒科醫師秉持『專業』照護兒童，並不是在販賣愛心。」

謝宗學在臉書轉貼蔡允潔的發文，並質疑「弄傷孩子的是阿公，幫孩子打疫苗和開藥膏處理傷口的是醫師，結果醫師換來的是沒同理心和沒愛心的罵名？」

謝宗學直言，開小兒科診所是兒科醫師秉持「專業」照護兒童，並不是在販賣愛心。一般小兒科診所屬於兒童內科診所，通常不太處理外傷病人，「更別提依照規定，接種疫苗時不能做其他醫療處置或開藥。」

他心疼表示，這間診所的兒科醫師冒著被健保處罰的風險開藥膏、處理傷口，結果多付出的善意反而換來罵名；盼大家用理性的觀點看待醫療行為，而不是單方面濫情控訴。