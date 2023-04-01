根據國建健署統計，大腸癌連續15年位居癌症榜首。大腸直腸肛門外科醫師分享，罹患大腸癌可能有7徵兆，分別是貧血、體重減輕、腹痛和腹脹、嘔吐、便祕、糞柱變細以及無症狀，要想預防就要定期做糞便潛血檢測或大腸鏡檢查，而有長期抽菸、喝酒或飲食習慣差等3大壞習慣的人，最好從35歲開始就要定期檢查。

黃郁純近日在臉書上分享，根據國健署最新癌症登記資料，大腸癌連續15年位居癌症榜首，同男性比女性高居1.5倍機率罹患腸癌撇除年齡增長與遺傳的因素，飲食和生活習慣佔了很重要的一部分，因為人每天都會進食，越來越多的添加劑、致癌物與不健康的飲食習慣，進入腸道裡面消化，導致近年來大腸癌比重增加。

黃郁純表示，罹大腸癌可能出現7徵兆，首先是「貧血」，因為大便可能出血，若同時伴隨頭暈症狀要小心；第二個是「體重減輕」；第三個是「腹痛和腹脹」，莫名腹痛多日未緩解，且疼痛位置固定；第四個是「嘔吐」，大腸癌的腫瘤若壓迫到腸道，恐造成腸阻塞，引發嘔吐症狀；第五個是「便祕」，第六個則是「糞柱變細」，若癌症腫瘤環狀生長，恐致腸腔縮窄。其中若第二個症狀合併出現第三、四和五要小心。

黃郁純指出，最後一個則是「無症狀」，罹患大腸癌前期的時候，真的很多病人都沒有感覺，而這也是最可怕的地方。

黃郁純說，要預防大腸癌，請50歲以上的人，務必要定期接受糞便潛血檢測或大腸鏡檢查，長期抽菸、喝酒或自覺飲食習慣不好的人，建議35歲以上就可以開始定期做上述2項檢測，因為通常大腸癌可怕的地方在於有症狀的時候，通常都是中後期了。