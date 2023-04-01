台灣每年梅雨及颱風季節來臨！大甲區公所昨日於幼獅工業區舉辦「台中市大甲區112年度水災防汛（含地震）實兵演習」，由水利局副局長韓乃斌擔任演習統裁官，大甲區長顏金源擔任指揮官。水利局強調，演習為假定汛期災害發生時又遇上地震複合性災害，從整備成立災害應變中心，動員各編組進駐待命，啟動災害防救機制到災害預警時的緊急應變及通報機制，熟悉災害應變搶救。

台中市大甲區112年度水災防汛（含地震）實兵演習，進行弱勢民眾疏散演練。（台中市政府提供）

水利局說，此次演習包含里辦公處災前發動環保志工隊及防災士，於清掃道路排孔蓋疏通排水溝、發放沙包、行動不便的弱勢民眾預先疏散收容，災時進行大面積淹水警報垂直疏散、民眾強制撤離、救溺民眾、道路橋梁封閉、災區食品飲水補給。一直到颱風未遠離又發生地震災情的蒐集災情，囊括各項災害模擬、預防、救援通報機制的運作。

台中市大甲區112年度水災防汛（含地震）實兵演習，進行環境清潔演習。（台中市政府提供）

演習單位包括台中市政府消防局、警察局、環保局、衛生局、台電、自來水公司、中華電信公司、欣彰天然氣公司、國軍後備指揮部等單位。大甲區日南里長邱大豪、太白里長游招滿、孟春里長黃湘榕、福德里長莊金波也率里民及環保志工團隊加入。

韓乃斌表示，實兵演習目的是為了在真正災害發生時，能發揮最大的戰力，用最有限的資源，最純熟的演練經驗，達到救災目的。尤其近年來氣候變遷，極端氣候下的天然災害都可能演變成巨型災害，防災觀念與災害應變能力的提升更顯重要。

橋樑封閉實兵演習。（台中市政府提供）

韓乃斌強調，看到大甲區公所進行水、震災複合式災害的實兵演習，使各執行救災單位熟稔各項操作步驟，展現大甲區應變中心的應變能力。指揮官顏金源區長說，透過實兵演練提升災害發生時的應變能力，以迅速投入防救災工作，同時有效整合跨機關各項防救災資源。