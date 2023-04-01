國防部上午表示，今（1）日迄上午6時止，偵獲共機18架次、共艦4艘次，其中有10架次，從北到南總共7處逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。據了解，昨天台灣北部空域也疑似出現不明空飄氣球，還有疑似兩架美軍偵察機也恰巧出現在台灣南北兩端，且直驅大陸沿海，共機才立即升空驅離監控美機。而美機的動機，極有可能是探查該具空飄氣球。

據了解，指出，昨天中午突然有9架共機近來見的同時越過中線，空軍立即派出戰機攔截驅離，消息人士指出，目的應是當時正好有兩架美國RC-135偵察機出現在台灣南北空域且直驅大陸沿海。

北部空域昨出現不明空飄氣球！2架美軍機偵察，大陸出動大批戰機升空進行驅。(國防部提供)

根據「Taiwan ADIZ」臉書粉專指出，昨(31日)下午3時01分，民航局飛航服務總台台北近場管制台曾發出航情通報，台灣北方40浬有不明氣球，高度18000呎，請所有航機注意。

美軍偵察機疑似前往探查該枚空飄氣球，但方向卻是直驅大陸，因此研判該批共機主要是前往驅離美機。

國防部昨天中午緊急發出新聞稿表示，中共於午間編組軍機，分自北、中、南部逾越中線，至1300時止計5批9架次，執行戰備警巡。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，實施驅離與警戒監控，確保國家安全。

國防部強調，共軍派遣兵力蓄意製造臺海緊張，除破壞和平穩定；對區域安全及經濟發展亦造成負面影響。國防部對此種不理性行動，表達嚴正譴責。