今天是清明連假第一天，不少家庭都前往掃墓，台北市議員張斯綱表示，接獲民眾陳情，近日前往內湖第三公墓掃墓，赫然發現先人墓區插立市府告知遷葬立牌，但附近並無遷葬資訊及說明為何必須遷葬，讓前往掃墓民眾一頭霧水；殯葬業者則大肆在墓區範圍貼傳單、掛布條，藉機拉攏遷葬生意，北市殯葬處回應，已於3月16日開始於墓區入口處設置臨時服務處，至8月15日每天都會有人員提供諮詢，另有關業者於私人土地上懸掛布條、搭設棚架、張貼傳單等行為，如屬私人土地範圍，北市殯葬處僅能以勸導方式要求業者改善。

張斯綱表示，雖然市府針對遷置提供補償費及救濟金辦法，但未明確宣傳政策恐讓民眾喪失權益，讓不知情民眾直接尋求殯葬業者協助，議員張斯綱要求殯葬處加強宣導，並於掃墓時間在墓區設立臨時服務台，提供民眾現場諮詢管道，甚至加掛布條宣傳市府遷葬補償費等政策。

張斯綱指出，景美第十三、景美第五、內湖第三公墓及其他墓區正辦理遷置作業，市府也應於各墓地設立編號牌；但民眾陳情說，近日前往掃墓當下才得知內湖第三公墓必須遷葬，但殯葬處僅在個別墓區插立編號牌，上面僅有墳墓編號及殯葬處聯絡電話，附近也無相關遷葬資訊，紛紛向其他掃墓民眾打探消息。

另外，民眾指稱殯葬業者在墓區掛布條、貼傳單，內容寫著「遷葬專案含塔位6萬元起」大肆招攬生意，一些民眾不知向誰詢問，有些人甚至循著布條上面打電話給殯葬業者。

殯葬處澄清，為辦理「內湖第3墓區遷置工程」，已於3月16日開始於墓區入口處設置臨時服務處至8月15日，每日都有值班人員提供民眾遷葬諮詢及受理申請等事宜，並於墓區入口處懸掛紅布條，在臨時服務處內有張貼遷葬公告、補償費及救濟金名冊等遷葬資訊，公告上亦有明文遷葬原因。

另有關業者於私人土地上懸掛布條、搭設棚架、張貼傳單等行為，如屬私人土地範圍，北市殯葬處僅能以勸導方式要求業者改善。至於北市殯葬處經管之內湖第3公墓區範圍內，已明確禁止業者懸掛布條、張貼傳單等，並時常派員巡查，若有發現隨即撤除。