momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物2022年業績表現亮眼，2022年合併營收達1034.4億元，年成長17%，創下歷年新高，營業利益42.8億元，營業利益率4.1%，歸屬於母公司業主稅後盈餘34.3億元，獲利亦創歷史新高，依據流通在外股數218.49百萬股計算，每股盈餘達15.72元。

富邦媒董事會決議每股配發16元股利，包括15元現金股息及資本公積配發股票股利1元。

富邦媒今年前2月合併營收為166.51億元，年增8.07%。

展望今年，谷元宏表示，相較於美國及大陸電商佔比接近飽和點，目前台灣電商佔零售市場比重約13%，還有很大成長空間，未來佔比有機會再成長1倍、達25%到30%，雖然今年上半年有很多外在因素影響消費行為，但消費者從實體通路轉向線上通路趨勢會持續下去，對momo來說，成長還是最重要的事情，雖然momo年營收已破千億元，基期高了，現在成長比較不一樣，不可能像過去動輒30%、50%成長，但成長幅度仍會高於一般零售成長。