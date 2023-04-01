今天是清明連假首日，一般已預料清明掃墓季加上連假出遊車潮，國道北台南下道路應該都會出現車多情形，而今天一早9點起，國道1號南下路段自楊梅可說是一路多車至台中，其中湖口至竹北更是紫爆；國道3道則是鶯歌塞至芎林、61快速道是過了永安漁港後塞至新竹美山。

今天上午除了要掃墓的民眾之外，也有不少選擇今天返鄉或出遊的朋友，過去桃竹苗路段的國道南下路段，不論是平日或假日，都或多或少有多車、小塞情況，今天遇上連假5天首日，果然塞車情形更為嚴重。

國道1號南下自楊梅起一路塞至頭份，其中楊梅至湖口車速只有20公里，湖口至竹北則是不時出現走走停停低於20公里的紫爆情形，竹北至頭份也是40公里左右，過了頭份情況好些，車速可增至60公里。

國道3號情形也好不到哪去，1968APP顯示，自鶯歌就開始塞，一路到關西的車速只有20公里，關西至竹林則是40公里，但茄苳至後龍也是只有20至40公里。

清明連假第1天，桃竹苗地區南下包括國道1號、3號、61快速道路3大主要道路果然全塞爆。（摘自1968APP／陳育賢新竹傳真）

濱海的61線快速道路今天也避不了塞車情形，南下過了永安漁港後，車速也只有20至40公里，一直過了新竹的美山路段後，車流才稍順暢。用路人今天要上路前，可多參考國道車流的APP，避開車多尖峰時刻。