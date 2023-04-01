香港女星梁洛施瘋傳在加拿大領證結婚，對象是相差26歲的浪子歌手王傑，為演藝圈投下震撼彈，梁洛施經紀人也緊急出面澄清：「Isabella 還是單身」，王傑聞訊後也透過唱片公司回應此事。

根據《香港01》報導，香港娛樂記者「朱皮」爆料定居於加拿大的王傑，和一名富婆如膠似漆，接著指出：「是英皇好友梁洛施嗎？」暗指兩人於加拿大領證結婚，讓此事鬧得沸沸揚揚，就連在YouTube輸入「王傑、梁洛施」等關鍵字，都會出現許多相關影片，標題更直接打上「證實了！ 61歲王傑與34歲梁洛施公開戀情，同居生活」。

梁洛施經紀人否認她與王傑再婚一事。（圖／中時資料照片）

對此，梁洛施經紀人駁斥此傳聞，除了強調女方還是單身，更揚言對這些無中生有的不實報導，將保留法律追究權。王傑被經紀人告知他與梁洛施的「喜訊」在網路瘋傳後，第一個反應可以說是滿臉疑惑，完全搞不清楚發生何事，還尷尬反問：「今天是愚人節嗎？」不解為何會突然傳出自己梅開三度的消息。

多支YouTube影片指出王傑和梁洛施於加拿大領證結婚。（圖／YouTube）

王傑先前有過兩段婚姻，19歲就結婚的他，和第一任妻子育有一名女兒，沒想到服完兵役後，妻子竟拋下他和女兒就此失聯，必須獨自撫養女兒的王傑，一天最多得兼4份差來養家糊口，而與第二任妻子，也就是模特兒莫綺雯，因為拍攝MV擦出愛火，結婚後便移民加拿大，不過當年王傑沉迷賭博，輸掉數千萬港幣及在溫哥華的房子和遊艇，導致兩人5年婚姻宣告結束。