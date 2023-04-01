前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）去年來台加盟T1桃園永豐雲豹後，颳起「魔獸旋風」，球場上的表現和私下生活皆被放大關注。近日Dcard網友放上魔獸與白人女性同遊的影片，釣出另名女網友控訴自己遭魔獸玩弄感情，但留言區幾乎都是調侃聲。對此，「雪乳戰神」網紅郭鬼鬼替台女說話，開噴：「射後不理的男人最差勁了！」

該名女網友在Dcard發文指出，魔獸經常對她甜言蜜語，甚至示愛「寶貝，我在台灣只有妳」，所以很快就陷入，想不到出現白人女子後，魔獸就不准她來家裡，且訊息越來越少回，讓她心碎。此文雖得到很高的關注，但該女網友被酸很慘，留言區充滿「只能說暈的就輸了」、「自己愛貼上去」、「台灣籃球就看這波了」等嘲諷聲，也有人質疑真實性，目前該文章已被刪除。

郭鬼鬼得知此事後，在臉書發文表示，針對魔獸洋腸事件，她不懂為何大部份的人都在檢討台女，「更離譜的是一堆人謝謝他來改變台灣人基因也太自卑了吧⋯⋯舶來品不一定比較高尚欸。」最後，郭鬼鬼替該女網友說話，爆氣開罵：「下承諾射後不理的男人最差勁了！」並在留言區補充：「大眾對外國人包容度出奇的高啊，下承諾的親密關係跟約砲是不同的呀」。

不過，有網友酸郭鬼鬼：「今天魔獸找妳就是不一樣的劇情了？自助餐我只服你。」郭鬼鬼回應：「我有見過魔獸本魔呀，但我沒去呀，有些人特別喜歡外國人種這點沒有錯，每個人喜好不同，不應該台女跟老外就一昧的指責台女活該」。

針對魔獸在網路被控訴，所屬的桃園雲豹籃球隊回應：「球團不會過問球員私人交友狀態，謝謝大家的關心。」