為強化「解除分期付款」及「假投資」詐騙手法宣導，深化年輕人及球迷族群，新竹市警察局防詐宣導團近日特別邀請HBL二連霸的新竹光復高中籃球隊，攜手合作拍攝反詐騙宣導短片2則，已在全市重要的消費場所強力放送。

市警局指出，短片中，籃球小將以活潑口吻告知市民朋友，不輕易聽從指示操作ATM及網友指示投資，最後再來個帥氣帶球上籃，以熱情活力宣導模式，提升市民「識詐」意識。

HBL2連霸的新竹光復高中籃球隊，也加入反詐行列，拍攝反詐騙宣導短片，已在全市重要的消費場所強力放送。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

相關反詐騙短片除透過社群媒體推播外，同時利用市區人潮易聚集地包括巨城購物中心、大魯閣湳雅廣場等賣場、各大路口、KTV及學校等電視牆播放。

新竹市光復高中籃球隊今年度以7戰全勝、跨季22連勝的超強實力，再度稱霸，勇奪HBL冠軍；去年度光復高中籃球隊就曾與新竹市防詐宣導團合作宣導反詐騙，引起廣大迴響，今年接獲新竹市防詐宣導團邀約，更是一口答應，期能為社會公益盡一分心意。

市警局表示，此次宣導短片，希能以該球隊陽光、清新、正面等形象及在新竹地區的高人氣，讓市民更能了解高發詐騙手法從而提高警覺，讓防詐成為全民運動，共同維護地方治安。