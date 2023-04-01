林姓男子因製毒遭通緝逃亡一年多，期間靠製毒買入豪宅及豪車，落網後全遭警方扣押。（圖／警方提供）

林姓男子因製毒遭通緝逃亡一年多，期間靠製毒買入豪宅及豪車，落網後全遭警方扣押。（圖／警方提供）

林姓男子因製毒遭通緝逃亡一年多，期間靠製作毒品彩虹菸謀取不法利益，獲利驚人。（圖／警方提供）

在台灣以製造毒品彩虹菸聞名、道上人稱「太陽瑞」的林姓男子，因製毒遭通緝逃亡一年多後，近日在桃園悄悄重出江湖，製毒廠重新開張，大量製造彩虹菸，桃園市刑大接獲線報展開埋伏，一舉查抄製毒工廠，並將林嫌逮捕到案，前天被警方剿破，起初至少2萬支，價值2千餘萬的毒菸。

根據調查，林姓犯嫌為「太陽會」重要成員，倚仗幫派勢力成立製毒集團，前因毒品案件遭判刑並遭通緝，逃亡期間製造大量毒品彩虹菸謀取不法利益，作為主要經濟來源。誇張的是，林嫌還靠著製毒所得，購買豪宅以及2輛超跑，並在豪宅內設製毒工廠，相當高調炫富。

林姓男子因製毒遭通緝逃亡一年多，期間靠製作毒品彩虹菸謀取不法利益，獲利驚人。（圖／警方提供）

桃園市警局為強力掃蕩黑幫、落實「社區警政再出發」及「清源專案2.0」工作，主動清查隱藏於一般社區、住宅等非公共場域犯罪，發現轄內某豪宅社區有林姓犯嫌籌組之大型彩虹菸製造工廠。

刑大偵一隊與桃園分局縝密偵查、長期蒐證，並向臺灣桃園地方法院聲請搜索票，於112年3月30日見時機成熟、拂曉出擊，於林姓犯嫌藏匿處將渠等製毒集團一舉成擒，現場查扣查獲彩虹菸成品1835支，已混入毒品菸草半成品19100克(每1克可製成彩虹菸1支)可製成19100支，合計20935支，每支售價1000元，價值2093萬5000元。全案依毒品危害防制條例移請臺灣桃園地方檢察署偵辦。

有鑑於新興毒品氾濫，毒品彩虹菸及咖啡包等荼害青少年身心健康甚鉅，桃園市警局長吳坤旭表示，桃園警察團隊將強力掃蕩黑幫及斬斷幫派依附及賴以為生之行業，不讓歹徒存有苟且心態，讓民眾感受警察打擊犯罪、除惡務盡的決心，查緝毒品為當前治安重點工作，未來將賡續不定期執行專案臨檢，並以新世代反毒策略，朝以「人」為中心追緝毒品源頭，以「量」為目標消弭毒品存在，期望透過全面掃蕩、查緝，還給市民一個乾淨、活力、安全的生活環境，使桃園市成為最宜居的健康城市。

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