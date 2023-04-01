今天4／1愚人節，今年正好遇上陰曆的「楊公祭日」，諸事不宜，命理師柯柏成提醒，千萬別捉弄朋友，小心弄巧成拙。

柯柏成在臉書發文指出，由於現在陰陽合曆的曆法關係，陽曆是按西方的曆法同步，陰曆是根據先民農耕規律的節氣來過，兩者互相參考時就有些有趣的巧合發生。

每年的陽曆4／1是愚人節，許多人會在這天對朋友開玩笑，柯柏成提醒，今年的4／1正好遇上了陰曆的楊公忌日，其實是諸事不宜；如果對朋友開玩笑，有時候太過火，反而有反效果。

柯柏成指出，關於楊公忌日有兩種說法，一說是唐朝時的風水宗師楊筠松在整理曆法時，發現一年有13個諸事不宜的凶日要盡量避開；另一個說法是，北宋楊家將的老帥楊業，一生帶領楊家將征戰少有敗績，偏偏在某幾個日子就算兵強馬壯、糧草充足還是會吃虧，統計了一下規律，總是在那13天，因此把這個忌諱的日子傳下去。

柯柏成提醒，今年4／1日子特殊，想要在愚人節捉弄朋友的人，千萬要節制，否則容易弄巧成拙，「小小的幽默玩笑無傷大雅，但是過分捉弄就會有反噬效果。」

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