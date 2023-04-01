全民普發6000元現金，許多人選擇登記入帳，依據官網公告，最快領取時間是4月6日，未料王道銀行昨(31)日就代墊提前撥款入帳，原本堅持日期不變的行政院也轉向，開放所有銀行可以提前入帳。由於許多ATM已陸續貼上「普發現金識別貼紙」，是否代表可以先領取6000？對此，財政部官員強調仍得等到4月10日，因為沒有那麼多人力在同一時段貼上貼紙，因此提早貼，不代表能提前領。

想要透過ATM領取6000元的民眾，必須選擇貼有「普發現金識別貼紙」的ATM，插入提款卡後，選擇「全民共享普發現金」，接著先輸入提款卡密碼，再輸入持卡人（本人／代領人）身分證號或居留證號，以及發放對象的健保卡號，上述動作完成後，就能領現6000元。

昨日因王道銀行搶先偷跑，使逾10家金融機構今起也提前發錢。由於目前已陸續有ATM貼上「普發現金識別貼紙」，是否代表也能提前領？據《ETtoday財經雲》報導，財政部官員表示，若想在ATM領取6000元的民眾，仍須等到4月10日。

該官員進一步說明，先貼上識別貼紙是方便民眾知道有哪幾台可以領取，而不是能提前領，且沒有那麼多人力能集中同一時段在ATM上貼識別貼紙。