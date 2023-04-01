台中市政府為振興地方農產經濟，今年度響應全民普發現金6000元政策，攜手台中9家榮獲米其林餐廳合作多樣美味料理，再推出「米其林大餐BINGO趣」活動；農業局指出，即日起至4月30日止，邀請民眾挑戰連線、領取專屬刮刮卡，有機會抽中萬元大獎，讓更多旅人食客享受到台中農產美味佳餚。

中部地區為台灣精緻農產重要發展區，擁有許多優質農特產。農業局說，這次特別與米其林餐廳攜手合作，將台中農產食材提供專業主廚打造專屬菜餚，主打食在地、享當季！包含使用以大豆粨、益生菌、酒槽等健康飼品餵養的酵素豬，結合經典台菜「膳馨民間創作料理」與「馨苑小料理」，做為梅菜扣肉及好事會花生豬腳主要食材。

米其林大餐BINGO趣，前往合作的米其林餐廳用餐，並享用「指定菜餚」即可獲得專屬刮刮卡。(台中市政府提供)

「梅子活海鮮餐廳」鮮美的白鯧芋頭米粉湯、「陸園」上海菜芋頭鴨，則採用大甲當季新鮮芋頭。另有「沁園春」經典好味道醃篤鮮選用來自大坑的脆口綠竹筍；「羅家古早味」麻油土雞腿湯、「咕嚕咕嚕原住民餐廳」創意食蔬乾柴烈火、「牛稼莊」古早美味清燉牛雜湯、「菇神」放山古早雞海味宴，使用台中在地食材料理製作，將台中食材不平凡呈現給大眾！

農業局與知名網路節目「鬧著玩」YouTube頻道合作，行銷台中農產。(台中市政府提供)

農業局指出，「米其林大餐BINGO趣」活動即日起開跑，民眾前往合作的米其林餐廳用餐，並享用「指定菜餚」即可獲得專屬刮刮卡試手氣，還可參加萬元好禮大放送活動，最高大獎有機會獲得IPHONE 14等多項台中優質農特產品！數量有限，邀請民眾把握機會參加。

農業局強調，除透過活動行銷台中農產，市府將祭出多項台中普發現金振興經濟方案。農業局也輔導霧峰區農會與外縣市米其林餐廳及其他餐飲通路開發多元料理及食材導入，如菇蕈料理冷凍即食包；並結合僑光科大、明台高中等學校，利用在地食材建立料理教學及推動食農教育，藉此發展在地優質農產運用。