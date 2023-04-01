清明連假已登場，新竹市立動物園清明連假不打烊，1日至5日連續5天精彩表演節目有泡泡互動秀、魔術表演、畫糖秀和河馬樂樂見面會，園區精心準備超可愛限量動物貼紙，更加碼兒童節當天（4月4日）開放12歲以下兒童免費入園，歡迎全國親子一起來新竹「童」樂。

市長高虹安表示，新竹市是全台兒童比例最高的城市，市府重視兒童福利與權益，除建構完善的兒童照顧政策，也積極推廣親子活動，連假期間邀請全國親子造訪新竹公園，參與一年一度的兒藝節盛會，感受新竹市豐厚的藝文氣息，也歡迎至新竹市立動物園拜訪動物朋友、欣賞有趣的街頭藝人表演。

產業發展處許智堡處長表示，5天連假動物園每日安排3場表演節目，包括泡泡互動秀、魔術表演、趣味小丑互動秀、神奇畫糖秀和吉祥物河馬樂樂見面會。此外，在服務台每日限量發放200份兒童節限定動物貼紙，數量有限，送完為止，詳細資訊請洽動物園Facebook粉絲專頁。

清明連假已登場，新竹市立動物園清明連假不打烊，1日至5日連續5天有精彩表演節目。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

動物園長楊礎遠指出，動物園和昆蟲館5天連假皆正常開放，動物園營業時間為每日9時至17時，昆蟲館則是每日10時至17時，可現場報名水豚餵食體驗課或是昆蟲動物近距離互動課，周邊森林食堂及星巴克動物園門市皆照常營業，歡迎家長帶著小朋友一起度過屬於孩子的節日。

市府同時指出，2023年兒藝節在新竹公園盛大舉行，一連5天活動滿點，在風livehouse、圓形廣場、孔廟廣場、體育場皆有主題活動讓親子盡情探索科技與藝術之趣，並可接著前往動物園與昆蟲館認識動物、欣賞街頭藝人表演，本周末百年大道還有「閱讀原野市集」，安排一連串豐富多元的藝文節目，歡迎大小朋友連假來新竹市住一晚，度過歡樂豐富的兒童節假期。