針對黃姓前立委質疑曾是高雄市前市長陳菊「愛將」、前高雄市工務局專門委員趙嘉寶涉貪汙罪入獄，服刑未過半，卻能獲准假釋，法務部矯正署為了避免黃男說法誤導外界，今提出澄清，強調趙因貪汙等4案，法院裁定應執行11年，其中3案先入監獲假釋，另因貪汙案再入監執行，前後合計執行逾6年2月，服刑過半，符合假釋條件，一切依法辦理。

矯正署表示，趙嘉寶因貪汙等4案，分別經判刑確定，經法院合併定應執行刑有期徒刑11年，其中前3案先入監執行逾1年後依法假釋，再因涉第4案貪汙案，被依法廢止假釋，並通緝到案再度入監執行，迄前後合計執行（含羈押、前開執行逾1年、累進處遇縮刑等）逾6年2月，因達有期徒刑執行逾1／2，提報假釋。

矯正署強調，假釋審查委員會是由外部專家學者(具心理、教育、法律、犯罪、監獄學、觀護、社會工作等專門學識人士)組成，假審會考量趙在監表現、犯罪所得已全部繳清等情狀後，認定符合假釋要件，才核准其假釋。因此趙的假釋程序與其他受刑人相同，均先由假釋審查委員會依法審核，一切依法辦理。