My day is now ruined after a shirtless Elon Musk just popped up on the timeline from some yacht in Mykonos so now you have to see it too pic.twitter.com/i0K6aOHBK5 — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) July 18, 2022

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前現身瘦了一大圈，他說除了靠斷食，減肥神藥Wegovy也是鏟肉秘訣之一。Wegovy是一款減肥針劑（稱瘦瘦針）在名人加持下瞬間爆紅，而研發藥廠丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）股價近半年飆漲40%，市值衝上3260億美元為全球第二大藥廠。

綜合外媒報導，愛吃美食又不喜歡運動的馬斯克，曾透露自己平時喜歡喝可樂，坦承有時一天可喝掉8杯，去年被媒體捕捉到，曬一身白嫰肥肉在希臘度假，體態走鐘模樣成為外界焦點。

之後，馬斯克在推特上透露，「在友人推薦下，我正在實施間歇性斷食，感覺更健康了…，還提到，也有配合一些重訓，經過1個月的時間，已經剷除9公斤（20磅）爛肉。」當時馬斯克未提到有使用減肥針劑。

Wegovy是藥廠研發的減肥針劑藥物，屬於GLP-1藥物Semaglutide的一種，原本是一種降血糖藥，可調節胰島素分泌，卻意外發現能延遲胃排空的速度，所以容易有飽足感、抑制食慾，進而達到減重效果。

據諾和諾德臨床實驗顯示，平均體重減輕15%（約34磅、15公斤），且體重下降14個月後仍趨於穩定。

Wegovy減肥針劑通常一周打一針，在馬斯克證實有效和網紅追棒下，吸引投資人搶進，諾和諾德市值短短2年翻倍，來到3260億美元，躋身全球第二大藥廠。

分析師認為，GLP-1市場規模2031年可望達到1500億美元，與癌症藥物市場差不多。還有人認為，其普及程度恐不輸降血壓或降血脂藥物。2030年以前，預期想解決肥胖問題的美國人，約有一半都會尋求使用GLP-1。