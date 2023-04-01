對待工作，有的人態度懶散，拖拖拉拉，習慣敷衍了事，而有的人則是責任感強，把事情做到最好，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、摩羯座、天蠍座是標準的工作狂，他們有著吃苦耐勞的精神，哪怕不吃不喝不休息，也一定會把手上工作完成。

▍處女座

處女座閒不下來，喜歡充分利用時間，對於工作，有著吃苦耐勞的精神，不怕麻煩不辭辛苦。為了完成工作，處女座會全心投入，認真是常態，勤奮是優勢，再加上堅韌的毅力，很難不成功。

▍摩羯座

摩羯座一旦確認了目標，便會全心全意投入，直到結果滿意為止，他們不怕忙碌，喜歡有事做的感覺，有著強烈的上進心和求知慾。為了實現理想，不怕吃苦，只要有時間和精力，一定會把手上工作完成，並且做到最好。

▍天蠍座

天蠍座有著堅韌不拔的超強毅力，只要用在工作上，就會是「工作狂」的代表。就算遇到挫折、考驗，也會咬緊牙關突破困境，哪怕不吃不喝不休息，也要把事情結束。不然，無法完成的焦慮感會折磨著他們，他們才不願承受那樣的痛苦。