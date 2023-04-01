Jorge Soler CRUSHES one pic.twitter.com/t5hwBp8u98 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) March 31, 2023

Jorge Soler is doing it all today!



(via @BallyMarlins)pic.twitter.com/zwWLlXwjab — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 1, 2023

2021年世界大賽MVP索勒（Jorge Soler）近年打擊成績下滑，但關鍵時刻總會有神來一筆的演出，1日主場迎戰強敵大都會，索勒先是敲出陽春炮，幫助馬林魚先馳得點，非以防守見長的他之後更是上演撲接美技，阻止大都會跑回追平分，馬林魚在索勒攻守精彩發揮下，以2比1奪下本賽季首場勝利。

開幕戰面對大都會王牌薛爾瑟（Max Scherzer），馬林魚直到6局才順利在計分板上添得分數，此戰馬林魚則率先發動攻勢，2下就是由索勒從大都會先發投手彼得森（David Peterson）手中開轟，馬林魚取得1比0領先，彼得森先發5局被敲出多達8支安打，但只因索勒陽春炮丟分。

代表馬林魚先發主投的盧札多（Jesus Luzardo）表現更沉穩，5.2局只被敲出2支安打，送出5次三振、4個保送，沒有讓強悍的大都會打線攻下分數。兩隊1比0的比數來到8局上半，大都會沃格巴克（Daniel Vogelbach）打出二壘安打站上得點圈，2出局後馬泰（Starling Marte）敲出右外野平飛球眼看即將落地，索勒奮力向前奔跑，以撲接方式將球收進手套，拿下第3個出局數，避免大都會跑回追平分，投手弗洛羅（Dylan Floro）也替索勒的神級演出振臂喝采。

守住對手反撲，下個半局幸運女神降臨在馬林魚身上，明星內野手奇松（Jazz Chisholm Jr.）同樣送上陽春炮添加保險分，事後證明這一分超級重要，9上大都會最後反攻機會，重炮阿隆索（Pete Alonso）也回敬一發陽春彈，但仍不足以幫助大都會取勝，最終馬林魚以2比1驚險過關，將系列賽扳成1比1平手。