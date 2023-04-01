政府普發6000元現金，王道銀行昨（3月31日）偷跑先發，讓其他銀行只能跟進提前發，一名網友分享，凌晨起來發現手機跳出玉山銀行的通知說6000元入帳了，讓他忍不住大呼玉山銀行好有效率，引起網友熱烈討論，其中一位網友透露，他3月30日才上網登記，結果2天內就收到6000元了，效率超好。

一名網友今凌晨在PTT上發文說，半夜起床尿尿看手機發現，玉山銀行帳戶突然收到一筆6000元的款項，點進去看發現摘要上寫著「行政院發」這才驚覺原來政府普發的6000元提前入帳了。

原PO驚訝地說，各大銀行現在是不是開始比拼發錢的速度，試圖要來博好感呢？越快發錢的好感度就可以提升越多嗎？行政院昨天才緊急宣布說，公股銀行4月1日才會入帳，結果民營的銀行在半夜就搶先給了，不知道大家領到6000元了沒有。

貼文引起網友討論，「永豐的也入帳了、笑死」、「玉山帳戶＋1」、「剛查帳真的收到了」、「兆豐報到」、「台銀半夜3點多就收到了」、「玉山+1」、「玉山+1，我30號晚上才登記的耶」、「玉山效率真的超好」、「台銀早上4點收到」。

政府普發6000元現金，王道銀行昨（3月31日）偷跑先發，為避免領錢時間點出現太大落差，行政院急宣布8公股行庫今（4月1日）起發6000元、中華郵政則是明（4月2日）發錢；而民營銀行玉山、中信和台新也是今（4月1日）起入帳。