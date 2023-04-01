歸仁分局日前查緝一起槍枝案，逮到42歲穆姓、46歲梅姓男子涉嫌非法持有改造手槍，前天到仁德區汽車旅館攻堅圍捕時，在路邊遇上1名共犯，見警到來竟當場駕車逃逸還企圖衝撞員警，警連開23槍，歹徒雖逃逸但警方已掌握身分，正全力追緝中，警方也意外加碼查獲毒品與電纜線贓物等，瓦解該竊盜集團。

歸仁警方指出，之前掌握情資穆姓男子、梅姓男子涉及毒品、槍枝案，立刻進行蒐證，報請檢方指揮偵辦，經與刑事警察局及台中市政府警察局大雅分局組成專案小組蒐證，日前報請台南地檢署指揮偵辦，在南投查獲46歲梅姓男子非法持有改造手槍1把並起出大批子彈，還有第一、二級毒品逾200公克，查扣贓款24萬元。

專案小組也同步於仁德區一家汽車旅館查獲穆姓主嫌及56歲江姓男子，除查出毒品吸食工具，更在房內發現2嫌所偷取電纜線、截剪工具等。

不過，警方在圍捕過程中，一名共犯駕車衝撞員警，專案人員為維護自身與裝備的安全，開23槍朝輪胎射擊制止，雙手肘雙膝擦挫傷，歹徒的車子雖已爆胎，但仍逃逸，專案小組隨後也掌握該犯嫌棄置車輛，現正積極追緝逃逸歹徒中。

全案經警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及竊盜罪移送台南地檢署偵辦。

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