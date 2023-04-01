清明節就是要吃潤餅，今天是清明節5天連假首日，一早就有民眾到彰化縣北斗鎮潤餅排隊名店「潤餅輝」排隊，而業者為因應各項成本都上漲，調漲今年的潤餅皮價格，1台斤從150元漲為160元。排隊民眾說，現在什麼都漲，每台斤潤餅皮漲10元，「還能接受啦！」

潤餅是清明節的應景小吃，北斗「潤餅輝」每年清明節前夕就會湧現搶購人潮，今上午雖天候不佳，但仍有不少婆婆媽媽一早就趕到「潤餅輝」攤位前，等候採買剛出爐的熱騰騰潤餅皮，並發現業者貼出了漲價公告，每台斤潤餅皮漲了10元。

彰化》2023.04.01▲彰化縣北斗鎮潤餅排隊名店「潤餅輝」貼出公告，每台斤潤餅皮漲10元。（孫英哲攝）

「現在什麼都漲，潤餅一年才吃1次，漲得也不多，沒闗係啦。」排隊民眾說，「潤餅輝」的潤餅皮Q彈且不易破，他特愛這種口感，因此每年清明節前夕都會來採買，在排隊的同時，也可看到潤餅皮的製作過程，這樣買回去後也能吃得較安心。

「潤餅輝」業者陳弈汝指出，每年清明節前夕都會湧現許多採買潤餅皮的民眾，他們家族都要總動員，攤位的46個火爐也要火力全開，才能消化得了排隊民眾，而近來竹物價頻頻上漲，在「漲」聲響起下，他們不得不也跟著調漲潤餅皮價格，每台斤潤餅皮從150元漲為160元。

陳弈汝表示，製作潤餅皮的主要原料為麵粉，1包20公斤的麵粉可以製作40台斤的潤餅皮，今年麵粉的價格1包漲了近1百元，以10天要用掉3百包麵粉計算，成本增加近3萬元，再加上沙拉油、塑膠袋的價格也都在漲，他們只得小漲潤餅皮的價格來因應。

彰化》2023.04.01▲彰化縣北斗鎮潤餅排隊名店「潤餅輝」業者動員家族成員趕製潤餅皮，小朋友也在攤位幫忙。（孫英哲攝）

在「潤餅輝」的攤位還可看到有小朋友邊寫數學作業邊幫忙做潤餅皮，陳弈汝說，他們家族5代人每到清明節前夕都會回來攤位幫忙，其中還包括在北部當老師的親人，在寫作業的小朋友是國三學生，正準備高中會考。