名模隋棠先前遭鄰居向週刊爆料擾鄰，但隨著她曬出千字文反擊後，事情真相讓人霧裡看花，最新進度是鄰居聲請調解失敗，但後續雙方未繼續提告，案情就此落幕，不會再開庭。近期，隋棠則在IG發文向「兒子」陳昊森致歉，表示當天他去探她班，意外讓陳昊森等了快兩小時，讓隋棠對陳昊森很不好意思，直說：「這孩子能不疼嗎？」

隋棠跟演出《刻在你心底的名字》走紅的陳昊森先前在電影《詐團圓》飾演母子，兩人培養出好感情，戲終情未散，上月中，隋棠挺過惡鄰居風暴後發文，曬出與陳昊森合影，表示對方為了她特別來台東探班，沒想到，「遇上我們拍攝交通上的延遲，足足讓他等了快兩個小時，對他超不好意思。但他只是一直要我慢慢來，說不要打擾我們拍攝最重要」。

陳昊森的成熟和體貼，讓隋棠這個「當媽的」忍不住感慨說：「這孩子能不疼嗎？」並大讚是對方的母親教得好，才養出有家教的好孩子，「只能說親媽實在教得太好了」，引來其他網友回：「好帥的兒子」、「太可愛了這個年輕人」、「貼心的可愛兒子」、「好喜歡母子組合」。

而隋棠先前花了8000多萬在大直買豪宅，打造了適合孩子成長的環境，卻遭鄰居指控常放任孩子製造噪音，反應後得到隋棠回應：「那你只好早點起床囉！」，隋棠和老公則輪流發文解釋：「鄰居太太與女兒屬高敏感，小孩也被鄰居太太咆哮威嚇過」，鄰居再舉7點反擊，揚言要對簿公堂，2月底，法院表示，雙方調解失敗後，後續都沒提告，案件便結束不再開庭。