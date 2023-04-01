清明節連續假期首日，國道、省道都湧現出遊及返鄉車潮，國道一早就出現大量車潮，中部以北國道多處壅塞，幾處瓶頸路段更是時速低於20公里的「紫爆」。高公局預測，國道多數路段能在午後緩解，而國道5號可能會塞到下午4時之後。

高公局指出，今日是清明連假期間國道交通量最高的一天，車潮以南向為主，易壅塞路段包括國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、圓山至大華系統、國3土城至關西、快官至霧峰、國5南港系統至頭城，行車時間是平時的3至5倍。

國5預計塞到下午4時後緩解，而楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統也會塞到下午3時左右。

公路總局表示，今日省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線臺中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道、台18線接國3中埔交流道、台88線五甲至鳳山路段）。

主要省道幹道部分，台9線蘇花路廊及南迴公路、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段容易車多。

觀光景點聯外道路，包括北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段；中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段；南部台26線墾丁路段。