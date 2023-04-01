從企業表現來看，2023年第一季超半數百強房企累計業績出現年增長，其中累計業績年增幅大於30％的企業數量達到38家。分梯隊來看，TOP10梯隊房企累計業績年增長的企業數量占比最高。

大陸央、國企以及部分優質民企憑藉熱點城市布局以及積極的推盤去化，表現出較強的抗週期韌性。其中，中海、華潤、招商、華發、建發業績表現突出，累計業績增幅超50％；綠城、龍湖的累計業績增幅也在30％以上。

報告表示，3月恰逢傳統行銷旺季，重點30城供應爆發，較2月大增164％；成交雖年、月比齊增，但增幅有收窄趨勢，第一季累計成交上漲21％，市場延續穩步修復行情。 報告指出，整體來看，隨著疫情管控全面鬆綁、企業供應自低位回升。第一季特別是春節以來中國房地產市場止跌回升，表現出穩步修復的行情。

不過，雖然第一季中國房地產市場止跌回升、市場供求和企業銷售年、月比齊增，但部分弱二三線城市成交月比轉降，需求已現階段性瓶頸。

展望後市，報告認為，4月成交延續弱復甦，增長動能還將轉弱：熱點恒熱城市諸如北京、上海、杭州、成都等改善需求持續釋放，預期高位運行，整體維穩。但是預期本輪需求釋放之後，多數城市也將恢復築底態勢：若後續漲價或取消優惠，無政策利好疊加刺激，市場會有壓力。二線城市主力熱銷專案後續受限供應縮量或錯配，回暖持續性受制於供給約束。

報告表示，目前需求端的購買力仍處在歷史相對低位，市場熱度和增長動能在第二、三季度能否得到延續，主要還是取決於行業預期和信心的修復情況。