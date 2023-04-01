每年4月是民眾到東高雄旅遊的最佳時機，六龜、那瑪夏等地除了有整片粉紅花旗木盛開、寶來及不老溫泉區，還有季節限定的賞螢活動，高市府觀光局精心安排甲仙及那瑪夏12場小旅行，也與六龜觀光休閒協會合作，在六龜寶來及不老溫泉區，推出8條特色遊程及夜間生態導覽活動，歡迎各地民眾一遊東高雄。

高市府觀光局長高閔琳表示，「平地櫻花」花旗木於3月底在東高雄境內陸續盛開，讓六龜台27甲線、新威森林公園、神威天台山、寶來花賞溫泉公園等地，形成粉紅泡泡浪漫仙境。另外，探訪旗山古蹟、美濃客家、南橫壯遊、寶來好湯、桃源及茂林原鄉文化等，都是高雄春季獨有的「蝶舞花間螢現蹤、山城花語泡湯趣」主題旅遊路線，相當值得民眾安排3天2夜深度旅行。

另外，季節限定的那瑪夏賞螢活動，觀光局也規畫12場「踏尋甲仙、那瑪夏山城祕境」系列小旅行，包含「螢河祕境傳說」、「紫芋天堂傳說」、「祕境走讀之旅」等行程，帶領遊客探索充滿魅力的甲仙貓巷、街區、必比登美食，以及那瑪夏部落、大峽谷及神社遺址等景點。

六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博表示，旅客到寶來跟不老地區除了可以享受美人湯及音樂表演外，他們也規畫不老Chill Style「宗教」、「登山健行」、「戀愛巴士」、「親子體驗溫馨」4大系列特色旅遊，共8條路線16梯次，每梯次20人成行，包含景點導覽、DIY體驗、車資接送、旅遊平安保險等，全部免費回饋，歡迎民眾到東高雄一遊。