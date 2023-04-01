Absolutely

Dominant pic.twitter.com/RZVW44lVVj — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 1, 2023

攸關西區排名的重要戰役1日在明尼蘇達上演，「一眉哥」安東尼戴維斯雖在第三節一度扭傷腳踝退場治療，他卻咬牙帶傷繼續上陣，最後拿下全場最高38分，外加17籃板、2火鍋，帶領湖人比力挫地主灰狼，目前39勝38敗，跟鵜鶘並列西區第7位置。

灰狼一開始就打出7比1開局，隨後湖人雖靠安東尼戴維斯、羅素兩人火力追上，甚至超前，可是灰狼在上半場結束前再次發動11比4猛攻，打完上半場，灰狼65比55領先，灰狼半場就有4人得分上雙，其中康利15分最高，湖人半場以安東尼戴維斯13分最高。

儘管安東尼戴維斯第三節一度踩到隊友球鞋扭傷左腳踝，但他仍帶傷續上，激起湖人打出誇張24比2猛攻，反以88比78領先，安東尼戴維斯更在末節幫助湖人擴大領先到14分，接下來湖人完全控制場面，一路保持10分上下領先到比賽結束。

湖人先發五人得分全都上雙，除了安東尼戴維斯，詹姆斯也拿18分、10籃板及6助攻，里夫斯15分、6籃板，羅素12分、10助攻，范德比特12分，薛洛德11分；灰狼以康利25分最高，唐斯23分，凱爾安德生替補拿下17分、6助攻與4籃板。