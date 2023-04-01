救國團南投縣團委會昨晚在南開科技大學國際演講廳舉行「學校及社會優秀青年表揚大會」，今年共86人接受表揚，其中MOK製甜所甜點師林家頤對癌逝女兒的愛化為公益，獲全國優秀青年，新科南投縣議員林儒暘也獲獎，南投縣長許淑華以「學姐」身分恭賀獲獎青年，勉勵他們發揮影響力，帶給社會正向力量。

許淑華10多年前也曾獲頒社會優秀青年獎，她以「學姐」身分出席表揚大會，並恭賀獲獎青年。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

救國團每年2月廣邀各機關團體及學校推薦優秀青年人選進行遴選，並於3月舉行優秀青年表揚大會；南投縣團委會今年表揚40位社會優秀青年、46位學校優秀青年，其中甜點師林家頤11年前為了罹癌愛女Mina研發天然、無添加的乳酪蛋糕，即使愛女病逝，她堅持將這份愛的初衷延續，成了有故事的特色產品，還將盈餘捐贈公益團體，獲選全國優秀青年。

40位社會優秀青年、46位學校優秀青年在南開科技大學國際演講廳接受表揚。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣86名優秀青年3月31日晚間在南開科技大學國際演講廳接受表揚，立委馬文君、南投縣副縣長王瑞德、南投縣議員宋懷琳及游顥等人都出席觀禮；許淑華10多年前也曾獲頒社會優秀青年獎，她以「學姐」身分出席表揚大會，並一一恭賀獲獎青年。

「時代考驗青年，青年創造時代。」許淑華說，這句話亙古不變，救國團每年都很用心籌備青年節表揚大會，今年有86名優秀青年接受表揚，無論是社會階層的青年、學校中的學生，或是教育界的優秀人士，希望他們成為更多人的榜樣，發揮其長才及影響力，傳達正向的社會力量。

南開科技大學校長江昭龍指出，優秀青年代表著熱忱服務的榮譽，青年是城市進步的原動力，期勉青年朋友要有正確的觀念並能扮演好自己的角色外，應多元嘗試不同的事物，走出學校和工作的界線，讓自己的生活備增光彩。