本次中華電於「2023高雄智慧城市展」中，以「智慧港灣」解決方案榮獲本年智慧城市創新應用-企業暨財團法人創新應用組獎項。「智慧港灣」由中華攜手中華系統整合、中華資安國際和中光電智能機器人等公司，以基隆港區作為試驗場域，利用無人機、無人船和水下海事機器人等無人載具，搭配5G企業專網資料傳輸、AI智慧分析、RTK公分等級精準定位，以及自主開發透過行動網路可遠端控制無人載具之UTM智慧監管平台等技術，全面掌握港區狀況，充分發揮5G特色使海港成為智慧化場域。

中華電董事長謝繼茂表示，5G的成熟加速智慧城市相關應用的發展與落地，中華電將持續以領先的資通訊技術，帶動產業與城市發展的數位轉型，積極推動創新智慧應用。

遠傳今年以「遠傳大人物 淨零數位雙轉型」為主題，在北、高兩地同步參展，在高雄的展出更聚焦創新應用融合在地需求，包括交通低碳解決方案、智慧警政等，加速高雄產業數位轉型、城市永續發展，同時遠傳5G遠距診療服務更獲本屆「智慧城市創新應用獎」殊榮，象徵遠傳科技創新能力備受肯定。

本次遠傳推出眾多智慧交通解決方案，「智慧路口」為其中一大亮點，以5G結合C-V2X技術，提供高雄市輕軌駕駛危險預警，降低事故發生率。不僅如此，遠傳更於今年協助桃園市府交通局，擴大智慧交通安全路口防護計畫，預計在年中將完成27處「路口防護告警系統」、5處「行人穿越警示系統」兩大防護系統，累計數量將成為全國之最，藉此降低駕駛人行車速率、提升用路人行走的安全性，這項治理創新應用，在展期備受關注。