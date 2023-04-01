台中市清水區鎮新南路日前下午有8部改裝噪音機車群聚，機車噪音發出巨大聲響影響居民住家安寧。清水警分局獲報後，立即前往查處，於該路段發現1部由顏男騎乘的機車正要離開，警方先行攔查後，並帶同前往車聚地點，現場停有8部改裝噪音機車，均未有發動或騎乘行為；惟8部均有改裝排氣管，警方逐一蒐證後，通報環保署進行噪音檢驗等依法查辦。

清水區日前有8部改裝噪音機車車聚影響安寧，清水警分局獲報到場舉發，並通報相關單位檢驗。（警方提供）

警方指出，對於機車改裝排氣管部分，將通報監理單位實施車輛檢驗，因顏姓男騎士未領有駕照，警方也對顏姓予以舉發，同時對於在場駕駛人進行勸導及約制，以還給居民安寧生活空間。現場1名機車騎士聽到警方改裝噪音機車通報相關機關時，一陣錯愕當場結巴說不出話。

清水區日前有8部改裝噪音機車車聚影響安寧，清水警分局獲報到場舉發，並通報相關單位檢驗。（警方提供）

清水警分局長周俊銘表示，民眾若發現噪音改裝車或危險駕駛者，請以手機拍照或錄影，噪音改裝部分請到「行政院環境保護署噪音車檢舉網站」檢舉；危險駕駛行為，請到分局「交通違規檢舉網站」檢舉。

周俊銘強調，對於轄區改裝噪音車及取締酒、危駕等情事，警方決不手軟，務必全力以赴，一定查緝到案，讓居民居住在安靜的生活環境；並呼籲各用路人遵守交通法規，勿有違規(法)情事，避免荷包失血、害人害己，得不償失。