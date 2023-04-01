年約20歲女乘客被救出時已生命跡象。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局今早7點44分獲報，鹿草鄉82快速道路西往東方向18.7公里處有一輛車自撞護欄後衝入邊坡，救護人員到場時，經過劇烈撞擊的黑色自小客不僅車頭凹陷，整輛車嚴重變形幾成廢鐵，安全氣囊全爆開，已無生命跡象的女乘客滿頭是血卡在副駕駛座上，聲稱開車的男駕駛脫困時尚有意識，兩人先後送醫，年約20歲女乘客傷重不治。

消防局指出，接獲消息立即派遣祥和91及71車及朴子91共計3車7人前往，抵達現場回報為疑似一輛自小客自撞護欄，有2名傷者，其中一名女性年約20歲OHCA，由祥和91送往長庚醫院，稍早宣告急救無效，另一名傷者男性30歲，身體多處擦挫傷，意識對聲音有反應，由朴子91送往衛朴醫院。

到場救護人員表示，黑色自小客在台82線接近鹿草交流道附近有不只一個撞擊點，疑似高速接連撞擊橋墩、紐澤西護欄後衝下邊坡，隨後又撞到交流道的大柱子才卡在坡坎前，警方初步判斷該輛自小客是自撞，但詳細車禍原因有待進一步調查。