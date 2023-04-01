新北市樹林某熱炒店廚師林彤，甜美外型加上熟練的甩鍋技巧爆紅，被網友封為「炒飯正妹」，AV導演圤智雨事後坦言是旗下力捧對象，先傳的宣傳手法更是自己一手操刀，對於網友頻頻追問為何不讓林彤發行寫真集，圤智雨也給出了答案。

圤智雨指出三年內沒有讓林彤出寫真的計畫，主要是商業價值與形象考量必要性不大，而且在這個世代，網美能自己數位發行寫真，因此紙本寫真集的價值相對沒如此高，如此一來何必犧牲去拍，對於有人建議可以改發唯美寫真，他強調難免會讓人家想歪，而且寫真集除了收藏外，最大的誘惑不外乎就是簽書會和上通告宣傳。

相較簽書會而言，圤智雨指出商業活動或夜市快閃，達到的目的和宣傳效果都差不多，至於上節目宣傳，他也認為是輕易就能就能做到的事，因此看不出發寫真集的CP值在哪裡，接著開出條件：「哪一個粉絲可以說服我？ 或是哪一個出版社可以不管賣不賣先給我們一大筆版稅，那再來討論吧」。

林彤日前在臉書曬出母親的病塌照，透露母親脊椎開刀，生活上不能自理，自己得來回台北照顧，加上近來瑣事過多，導致身體疲勞造成生理痛加上暈眩，沒想到去藥房幫母親買藥途中，竟被護士扶著回病房，接著便不省人事，對於網友的暖心關切，她除了公開向所有人致謝，還不忘再三提醒：「最近暫時不會到樹林囉 ，請各位朋友不要撲空了」。